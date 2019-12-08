Благотворительный забег Санта-Клаусов в Японии

Ежегодный благотворительный забег Санта-Клаусов прошел в японском городе Осака. В нем приняли участие около 5 тысяч человек. Несмотря на то что официально мероприятие носит название забега, на самом деле бежали лишь немногие. Большинство жителей пришли целыми семьями и даже с грудными детьми в колясках, поэтому собравшиеся у замка преодолели дистанцию в 4 километра неспешным шагом.