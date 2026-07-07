Блэкаут на Кубе: 10 млн человек остались без электроснабжения

Куба столкнулась с третьим общенациональным отключением электроэнергии с начала 2026 года - порядка 10 млн жителей остались без света.

По всей стране задействованы микросистемы для обеспечения работы объектов жизнеобеспечения.

Причины сбоя пока неизвестны, но особенно тяжелая ситуация с энергоснабжением сложилась после того, как вечером 3 июля произошла авария на энергетической подстанции в Гаване.

Во многих домах света нет уже несколько суток, есть проблемы и с водоснабжением, так как насосы не могут работать без электричества. Ситуацию осложняет жаркая погода.

По оценке издания The Guardian, остров переживает глубокий энергетический кризис. Ситуация усугубилась после введения нефтяной блокады Соединенными Штатами в январе.