Блэкаут на Кубе: энергосистема острова вышла из строя

Национальная энергосистема Кубы полностью вышла из строя. Это уже восьмой блэкаут с начала года.

Без света остались жилые дома, больницы и предприятия. Активированы экстренные протоколы по восстановлению энергоснабжения. Точные сроки полного возвращения света потребителям на данном этапе не называются.

Остров Свободы испытывает трудности с энергообеспечением после того, как в начале 2026 года власти США приняли меры по блокаде поставок нефти.