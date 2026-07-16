Очередной блэкаут на Кубе должен был всколыхнуть общество, однако жители острова понимают, кто стоит за всеми проблемами. В чем реальная причина энергетического коллапса, - мнение эксперта.

Егор Лидовской, гендиректор латиноамериканского центра имени Уго Чавеса (Россия):

"Конечно, эта ситуация вызывает колоссальное напряжение во всех слоях кубинского общества. Но кубинцы понимают, что в этой ситуации виновата не правительство, а давление со стороны империи, которая делает все для того, чтобы вернуть Кубу в состояние колонии. США предпринимают большие попытки для того, чтобы возбудить на Кубе протестные настроения. Они не нашли, по большому счету, сторонников внутри страны. Поэтому мы знаем о многочисленных случаях заброски так называемых кубинских эмигрантов, которые на самом деле являются, по сути дела, радикальными группировками, в чью задачу входит возбуждение таких вот протестов. Однако обстановка на сегодняшний момент контролируема, несмотря на очень тяжелую ситуацию в экономике и энергетической сфере".