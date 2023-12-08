Блинкен: 90 % американских денег, выделенных Украине, осталось в США

Около 90 % средств, выделенных Вашингтоном на помощь Украине, осталось в Соединенных Штатах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет sb.by.



Он отметил - 90 % американских средств на самом деле было направлено в военно-промышленный комплекс США. По его словам, это также привело к созданию большего числа рабочих мест в США.



Госсекретарь отметил, что оказание помощи Киеву стало стимулом для роста экономики Соединенных Штатов. "Больше роста для нашей собственной экономики. Это выигрышная ситуация для всех, поэтому нам необходимо продолжать", - заключил Энтони Блинкен.



Фото:Синьхуа