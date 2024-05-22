Блинкен пригрозил мусульманам голодом, назвал неприемлемой реоккупацию Газы Израилем и признался в фальшивых соболезнованиях Ирану

Гибель президента Эбрахима Раиси сорвала маски с самых чопорных дипломатов. Речь даже не о Литве, которая демонстративно отказалась выражать соболезнования. Глава американского Госдепа на слушаниях в конгрессе заявил, что соболезнование США было лишь формальностью. По мнению Блинкена, трагедия привела к тому, что иранскому народу стало лучше. Оскорбительная для мусульман позиция Вашингтона по этому и другим вопросам спровоцировала в конгрессе скандал. Речь Блинкена прервали. Пропалестинские активисты освистали госсекретаря и назвали "военным преступником" и "мясником Газы".

Госсекретарь США назвал неприемлемой реоккупацию Газы Израилем

На этих слушаниях в сенатском комитете Блинкен выступал по теме финансовой помощи, в том числе Израилю. Тут же он заявил, что повторная оккупация сектора Газа неприемлема, якобы палестинцы сами должны управлять собой. Правда, по словам Блинкена, Израиль должен составить некий план, как будет управляться палестинский анклав.

Блинкен пригрозил мусульманам голодом