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Блинкен: Свобода слова и свобода прессы находятся под угрозой по всему миру
Свобода слова и свобода прессы находятся под угрозой по всему миру из-за пропаганды и жестких законов. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в нью-йоркском центре иностранной прессы Госдепартамента. Об этом сообщает ТАСС.
"Приверженность Соединенных Штатов свободе слова, свободе прессы непоколебима, потому что это основа здоровой демократии. Однако все чаще мы видим, что эти свободы [слова и прессы] находятся под угрозой из-за цензуры, слежки, жестких законов, пропаганды, задержаний, преследований и насилия. Мы видим это буквально по всему миру", - отметил дипломат на семинаре, посвященном свободе слова.
Блинкен также добавил, что этот семинар "открывает неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН" в Нью-Йорке.
Фото: pixabay.com
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