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Блинкен ушел от ответа на вопрос о поставках ATACMS Киеву

Вопросы без ответа. Госсекретарь США не стал уточнять, намерены ли США передать Киеву ракеты с большим радиусом действия. Блинкен лишь отметил, что Вашингтон постоянно проводит с Киевом консультации относительно военной помощи.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что США намерены передать Украине ракеты с дальностью полета до 300 километров. Дальше разговоров этот вопрос пока не продвинулся.

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