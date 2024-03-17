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Блины, пряники, сбитень - на Таймс-сквер в центре Нью-Йорке отмечают шумно Масленицу

Девушки в кокошниках, блины, самовар, песни и танцы. Масленицу шумно отмечают даже на другом конце планеты. В центре Нью-Йорка на Таймс-сквер всех бесплатно угощали блинами, пряниками, сбитнем и вареньем.

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