Ближневосточный конфликт спровоцировал топливный кризис

Американское военное командование объявило о завершении серии ударов по Ирану, начатой 1 сентября. Однако этого короткого витка ближневосточной войны хватило, чтобы спровоцировать очередной кризис на энергетическом рынке Европы.

На фоне ударов США по Ирану мировые цены на нефть марки Brent взлетели до 96 долларов за баррель. Тяжелейший удар пришелся по Германии. Там стоимость бензина на АЗС взлетела до более чем 2 евро 20 ц/л.

Ситуация усугубляется дефицитом энергоресурсов во всем Евросоюзе. На фоне срыва ближневосточного экспорта подземные газовые хранилища Европы заполнены всего на 65 %, что ставит под угрозу начало отопительного сезона.

При этом в самом уязвимом положении находится опять-таки Германия. Там газохранилища заполнены лишь наполовину.