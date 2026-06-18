Ближневосточный конфликт спровоцировал топливный шок в мировой авиаиндустрии

Европейцы перестали заправляться. Из-за резкого роста цен продажи горючего в еврозоне обвалились до минимума с октября 2023 года. Ближневосточный конфликт вызвал мощнейший топливный кризис в Европе.

Гражданская авиация вступает в зону турбулентности, из которой выберутся далеко не все перевозчики. Пока мировое сообщество сосредоточено на геополитических заявлениях, мировую авиационную индустрию накрыл топливный шок.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке мгновенно взвинтила цены на дефицитное топливо, застав врасплох даже крупнейших игроков рынка авиаперевозок. В апреле расходы американских авиакомпаний на авиационный керосин подскочили на 78 % по сравнению с показателями годовой давности. Это значит, что перевозчикам пришлось экстренно изыскать из своих бюджетов как минимум 6 млрд долларов.

Малек Дудаков, политолог-американист (Россия):

"Примерно конечно, да, цены на авиакеросин и на дизель выросли. Это бьет по фермерам и по авиасообщению. Мы видим уже сейчас то, что, например, цены на авиабилеты на многие популярные направления в Америке выросли на 30-40 %. А, по-моему, трансатлантические перелеты уже подорожали примерно в 2 раза с начала войны в Иране. Ведь сейчас, может быть, в последнее время цена все-таки несколько опустилась. По американцам это бьет сильно. Соответственно, это заставляет Трампа и его администрацию все-таки какой-то выход искать из этого ближневосточного тупика".

Чтобы понимать масштаб проблемы, стоит заглянуть в структуру расходов. Затраты на горючее составляют ровно треть от стоимости каждого пассажирского билета. Цены на перелеты существенно выросли - компании попытались переложить издержки на клиентов. Однако даже эта мера не помогла стабилизировать ситуацию.

Рентабельность бизнеса упала до критического минимума. Сегодня чистая прибыль авиакомпаний сократилась буквально до 4-5 долларов с каждого перевезенного пассажира. Для бизнеса с миллиардными оборотами это работа на грани выживания.

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта прямо заявил: если ситуация не изменится, индустрию ждет волна масштабных банкротств. В мае громко и с треском обанкротился Spirit Airlines. На минуточку: один из крупнейших лоукостеров США. 17 тыс. сотрудников в один день поняли, что их профессия стала слишком романтичной для этого прагматичного мира. 130 самолетов остались на земле.

Доктор Чери Янг, доцент университета Денвера (США):

"Путешествия этим летом будут дорогими, и этого не избежать. Допустим, стоимость авиационного топлива составляет примерно 1/3 от стоимости перелета из пункта. Поэтому, когда цены на авиационное топливо растут, это обходится авиакомпаниям дороже, и вместо того, чтобы снижать свою прибыль, они либо пытаются повысить цены на билеты, либо сократить расходы. Авиакомпании сокращают количество прямых рейсов между пунктами назначения, потому что они менее прибыльны, так как рейсы не всегда полностью заполнены, а авиакомпаниям, по сути, нужно место за каждым пассажиром. Даже когда Ормузский пролив откроется, вы не увидите немедленного изменения цен. Потребуется несколько месяцев, чтобы ситуация стабилизировалась, поэтому авиакомпании не смогут быстро восстановиться. Бронируйте сейчас. Дешевле не станет".

Понимая, что под угрозой оказалась ключевая артерия мировой торговли, к действиям подключился Брюссель. Евросоюз пошел на привычный для себя шаг и впервые ввел экономические санкции против Ирана за угрозы свободному судоходству. Таким образом европейские политики, вероятно, рассчитывали сбить рекордно высокие цены на энергоносители.

Факт В самом Евросоюзе стоимость авиационного керосина взлетела на рекордные 130 %.

Однако бумажное, административное давление оказалось абсолютно бессильным против реального физического дефицита сырья на рынке. В Тегеране этот экономический демарш Запада встретили с ледяным спокойствием. Нефть остается главным аргументом в этом споре.