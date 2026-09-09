Ближневосточное обострение: США и Иран вновь обменялись ударами

Очередной виток эскалации после недолгой передышки. Пентагон заявил, что нанес массированные удары возле острова Харк и порта Джаск, уничтожив пять иранских нефтетанкеров.

В ответ Тегеран атаковал базы США в Иордании, американцам пришлось выпустить несколько десятков ракет Patriot для отражения удара. По информации КСИР, целью стали ангары технического обслуживания, зоны подготовки самолетов, укрытия для истребителей и места их дислокации.

Также иранские военные атаковали 2 американских судна и еще 8 нефтяных танкеров в Персидском заливе, которые пытались пройти через запретную зону Ормузского пролива.

В выходные США уже открывали огонь по иранским танкерам в ответ на обстрел американских военных кораблей. Тогда шеф Пентагона Пит Хегсет пригрозил полностью потопить весь флот Исламской Республики, если Тегеран не прекратит атаки.