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Ближневосточный конфликт отодвинул украинский - Боррель
Жозеп Боррель отодвинул украинский конфликт на второе место по значению для ЕС в связи с ударами по торговым судам в Красном море. Главным противостоянием, которое стало "опасным для европейской бизнес-модели", глава евродипломатии назвал конфликт на Ближнем Востоке. Боррель также напомнил, что страны ЕС согласовали запуск собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море с 19 февраля.
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