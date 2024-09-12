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Израиль приступил к атаке целей на юге Ливана
Израильская армия приступила к нанесению новой серии ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. К границе с арабским государством из сектора Газа переброшена 98-я дивизия "Ха-Эш".
Утром 23 сентября авиаударами ВВС Израиля были атакованы более 150 объектов группировки, сообщает ЦАХАЛ. При этом глубина атак увеличивается, заявил министр обороны еврейского государства. По данным ливанских источников, всего за несколько минут по некоторым районам было нанесено по меньшей мере 50 ударов. В населенном пункте Айтарун не менее 11 человек получили ранения. Ранее "Хезболлах" произвела серию ударов по израильским целям. Военная эскалация между странами последовала за волной взрывов пейджеров и раций в Ливане.
В Иране после этих инцидентов корпус стражей Исламской революции запретил своим военнослужащим использовать любые технические средства связи. Один из сотрудников службы безопасности сообщил агентству Reuters, что Корпус проводит крупномасштабную операцию не только коммуникационного оборудования, но практически всех устройств.
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