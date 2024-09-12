"Хезболлах": Ливану фактически объявлена война

Последствия ракетного удара по Бейруту, нанесенного Израилем 20 сентября, до сих пор не ясны. ЦАХАЛ говорит об уничтожении некоего собрания руководителей спецназа "Хезболлы" общим числом чуть ли не 20 человек. Среди погибших один из руководителей организации Ибрагим Акиль.



Между тем ливанские власти сообщают о гибели 14 человек, среди которых пятеро детей. Среди погибших действительно числится Акиль, однако вместе с ним практически полностью уничтожен жилой дом в центре Бейрута.



Это стало еще одним шагом в дальнейшем нагнетании региональной напряженности - своего рода дополнением к тысячам недавних взрывов на улицах городов и сел Ливана.

Василий Небензя, постпред России при ООН:

"То, что на днях произошло в Ливане и Сирии, выводит эскалацию конфликта на Ближнем Востоке в новое высокотехнологическое измерение. И это крайне опасный поворот. В результате чудовищной провокации с серией детонаций беспроводных устройств связи за последние дни погибли 37 человек, в том числе двое детей, более 4 тысяч человек получили ранения. Те, кто совершил это варварское преступление, не щадили никого - взрывы прогремели в больницах, на рынках и улицах, в магазинах и аптеках".

Василий Небензя подчеркнул, что Россия расценивает случившееся как террористический акт, создающий угрозу региональному миру и безопасности с непредсказуемыми последствиями для всего Ближнего Востока.

"Те, кто стоит за этим преступлением, не могут не осознавать, что подобные попытки втянуть Ливан в региональную конфронтацию накаляют и без того турбулентную атмосферу в регионе. Очевидно, что организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать новую большую ближневосточную войну", - заявил постпред России при ООН.

"Хезболла": Ливану фактически объявлена война