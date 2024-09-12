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Ливан пережил новую волну ракетных ударов - 274 человека погибли

Правительство Ливана призвало ООН и страны, имеющие влияние, остановить агрессию Израиля. Иначе юг страны превратится во второй сектор Газа.

Ливан 23 сентября пережил новую волну мощных ракетных ударов. Число погибших в результате израильских обстрелов увеличивается с каждым часом. По последним данным Минздрава, их уже насчитывается 274 человека. Число раненых перевалило за тысячу. Только за утро ЦАХАЛ поразил более 150 объектов "Хезболлах". В небо поднимались десятки истребителей, которые били и по приграничью, и по целям в глубине страны.

По данным ливанских источников, всего за несколько минут по некоторым районам было нанесено по меньшей мере 50 ударов. Кроме того, появилась информация, что готовится наземная операция. Об этом пишет британский The Economist со ссылкой на военные источники. Цель наступления - создать буферную зону между двумя странами.

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