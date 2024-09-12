Ливан пережил новую волну ракетных ударов - 274 человека погибли

Правительство Ливана призвало ООН и страны, имеющие влияние, остановить агрессию Израиля. Иначе юг страны превратится во второй сектор Газа.

Ливан 23 сентября пережил новую волну мощных ракетных ударов. Число погибших в результате израильских обстрелов увеличивается с каждым часом. По последним данным Минздрава, их уже насчитывается 274 человека. Число раненых перевалило за тысячу. Только за утро ЦАХАЛ поразил более 150 объектов "Хезболлах". В небо поднимались десятки истребителей, которые били и по приграничью, и по целям в глубине страны.