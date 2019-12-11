В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях. Вводится сбор с 1 января 2020 года. В первый год налоговая ставка составит 1 %, со второго года – 2 % от стоимости гостиничного номера. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и бутик-отели, принимающие туристов. Новшества встретили жесткую критику представителей туристической отрасли Турции. Отельеры заявляли, что это может отпугнуть иностранных туристов и снизить их доходы. Также, по их мнению, новый налог нельзя вводить сейчас, когда отрасль еще не оправилась от последствий резкого снижения зарубежного турпотока в 2015-2016 годах из-за разрыва отношений с Россией и терактов.