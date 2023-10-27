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Ближний Восток: разрыв снаряда в египетском пункте Таба, зачистка подземных тоннелей ХАМАС и смена тактики в Белом доме

Взаимные обстрелы на Ближнем Востоке продолжаются. Минувшей ночью израильская армия наносила удары по сектору Газа, ракеты ХАМАС были выпущены по Тель-Авиву, однако целей, насколько известно, не достигли. На египетский населенный пункт Таба рухнул снаряд, несущий значительное количество взрывчатки. Пострадали пятеро. Скорее всего, это была израильская ракета, сбившаяся с курса. Таба расположена в двухстах километрах от границы, палестинские кустарные снаряды такое расстояние преодолеть не способны.

ЦАХАЛ все еще не начал наземную операцию в секторе Газа. Несколько часов назад, как сообщили арабские источники, небольшая оперативная группа в составе пехоты и танков провела разведку боем, но израильтяне вынуждены были отступить. Палестинские власти назвали общее число жертв конфликта за последние три недели: число погибших мирных жителей составило 7 тысяч человек, среди них 3 тысячи детей.


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В СМИ появились сообщения, что операция в секторе Газа начнется после зачистки подземных тоннелей ХАМАС: якобы при поддержке американского спецподразделения "Дельта" израильтяне намерены закачать туда нервно-паралитический газ. Достоверность таких известий вызывает серьезные сомнения: отравляющие газы запрещены международными конвенциями. Однако не вызывает сомнений, что Соединенные Штаты готовы оказывать Тель-Авиву всемерную помощь оружием.

Журнал "Политико" сообщает, что Белый Дом в последнее время сменил тактику: депутатов Конгресса, от которых зависят ассигнования, больше не пытаются убедить ссылками на защиту демократии. Чиновники правительства теперь заявляют прямо: деньги для Украины с Израилем - лучшие инвестиции, поскольку пойдут на развитие американского военпрома.

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