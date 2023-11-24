Ближний Восток в ожидании перемирия

За несколько часов до перемирия продолжались столкновения между ХАМАС и израильской армией и интенсивные обстрелы на севере сектора Газа. Ранее официальный представитель МИД Катара уточнил, гуманитарное перемирие в секторе Газа начнет действовать сегодня в 7:00 по местному времени. Ожидается, что ХАМАС освободит 50 женщин и детей, а к остальным заложникам для оказания медпомощи будут допущены представители Красного Креста.



Заложников из сектора Газа вернут Израилю через границу с Египтом. Затем будут выпущены из израильских тюрем заключенные палестинцы. В то же время министр обороны Израиля заявил, что предстоящее прекращение огня в секторе Газа является "короткой паузой", после которой боевые действия возобновятся.