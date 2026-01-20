Блогер Бернштейн: Польша забирает остаток свободы и плюрализма, ограничивая доступ к соцсетям

Польша готовит законопроект, который ограничит доступ к соцсетям лицам младше 15 лет. По мнению экспертов, подобный контроль над подростками - это фактически попытка пресечь несогласие прежде, чем оно станет массовым.

Соломон Бернштейн, блогер, политический аналитик (Латвия):

"Чтобы сохранить эту шизофрению в массах поляков, необходимо не только закрывать заборы в природе, но и возводить барьеры в информационном пространстве. Поэтому Польша запретила детям и подросткам заводить социальные сети. Ну, пока что, наверное, не запретила, сейчас это только обсуждается, но, судя по тому, что делают эти люди, конечно, есть большая вероятность, что все именно так и случится".