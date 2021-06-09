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Блогер Юрий Хованский задержан по делу о пропаганде терроризма
В Санкт-Петербурге в своей квартире задержан российский блогер Юрий Хованский по подозрению в призывах к террористической деятельности. По предварительной версии, причиной стал ролик с песней, где упоминался теракт 2002-го года в театральном центре на Дубровке, а также призыву к убийству детей и новым терактам. Видео было опубликовано около года назад на официальном YouTube-канале. Блогеру инкриминируют оправдание терроризма.
Видео допроса блогера опубликовал Следственный комитет России. Во время обысков у Хованского помимо нескольких компьютеров изъяли наркотики и пистолет. Сами оперативники во время задержания пришли в ужас от "свинарника" в квартире хайпующего кумира миллионов - стеклотары там оказалось больше чем на пивзаводе.
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