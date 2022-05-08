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Блогеру Анатолию Шарию грозит пожизненное заключение, а оппозиционера Альгирдаса Палецкиса ждет 6 лет тюрьмы
"Джавелины" в Украине есть, а вот свободы слова, кажется, давно не осталось. Блогера Анатолия Шария будут судить в Украине, где ему грозит пожизненное заключение, заявляет официальный Киев. Шария по подозрению в госизмене задержали в Испании, но спустя 12 часов освободили под подписку о невыезде. Он будет ожидать возможной экстрадиции в своем каталонском доме.
Украинские власти уже пытались добиться от Испании выдачи Шария, но безуспешно: их запрос признали политически мотивированным. Блогер и журналист получил политическое убежище в Европе 9 лет назад. С той поры он активно разоблачает коррумпированные администрации президентов Порошенко и Зеленского.
На YouTube у него около 3 миллионов подписчиков. Зеленский объявил блогеру настоящую войну: против Шария и его семьи Совбез Украины даже ввел санкции, а это прямое нарушение украинской Конституции. Но в условиях тотальной европейской истерии тучи над Шарием действительно сгустились.
Апелляционный суд оставил в силе приговор литовскому оппозиционеру Альгирдасу Палецкису - 6 лет лишения свободы. Правда, в наказание засчитают 18 месяцев, проведенных им под стражей. Итого - 4,5 года за "шпионаж в пользу России". Лишнее доказательство тому, что клан Ландсбергиса боится движения Палецкиса "Заря справедливости", которое несет правду о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, о социальном неравенстве и прямо заявляет о самоубийственной внешней политике Литвы, управляемой из США.
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