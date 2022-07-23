Блокада Калининградской области снята

Литовские железные дороги возобновляют перевозки в Калининградскую область подсанкционных российских товаров. Речь идет о грузах, которые являются необходимыми для российского анклава. Коды на провоз таких товаров будут проверять и вносить в систему контроля транзита. Блокада Калининградской области длилась неделями после того, как Вильнюс остановил транзит по литовской территории попавших под санкции российских грузов. 13 июля Европейская комиссия разрешила транзит по железной дороге при должном контроле. Ожидается, что первые 60 вагонов с цементом отправятся в Калининградскую область из России через Литву уже в ближайшее время.