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Блокада польско-украинской границы продолжается - в очереди умерли уже двое дальнобойщиков

Блокада польско-украинской границы недовольными дальнобойщиками все масштабнее. Как заявлено она продлится до февраля на четырех пунктах пропуска. В очередях уже почти 3 тыс. машин: въезда на польскую территорию не дождались двое украинских водителей - прямо в кабинах своих грузовиков они скончались.

Украинская сторона жалуется, что блокада задерживает доставку военного оборудования, например, армейских беспилотников и запчастей к бронетехнике. Общий урон от закрытия границы Киев оценивает в 400 млн евро. Польские водители, однако, свой протест прекращать не намерены.

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