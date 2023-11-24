Блокада польско-украинской границы продолжается - в очереди умерли уже двое дальнобойщиков

Блокада польско-украинской границы недовольными дальнобойщиками все масштабнее. Как заявлено она продлится до февраля на четырех пунктах пропуска. В очередях уже почти 3 тыс. машин: въезда на польскую территорию не дождались двое украинских водителей - прямо в кабинах своих грузовиков они скончались.