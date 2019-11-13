Блокирование дорог каталонцами прекращается

Манифестации сторонников независимости Каталонии на автомагистралях региона прекращаются. Движение по шоссе на испано-французской границе восстановили после вмешательства полицейского спецназа. Но протестующие переместились в город Сальт, где воздвигли новую баррикаду. В пробках оказались сотни автомобилей.

Тем временем в одном из кинотеатров Парижа десятки активистов сорвали показ нового фильма Романа Полански. А все из-за обвинений со стороны актрисы Валентин Монье. На прошлой неделе она заявила, что в 75-м году постановщик совершил сексуальное преступление против нее на горнолыжном курорте в Швейцарии. Сам режиссер обвинение отверг.