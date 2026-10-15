Bloomberg: ЕС оказался бессилен перед стремительным ростом цен на энергоносители

Евросоюз оказался бессилен перед стремительным ростом цен на энергоносители. Военный конфликт между США и Ираном оставил мало доступных вариантов решения проблемы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

15 октября в Брюсселе стартует двухдневный саммит лидеров ЕС. В центре внимания - тема энергокризиса.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке расходы Европы на импорт топлива уже выросли более чем на 100 млрд евро. При этом зафиксирован рекордно низкий уровень запасов газа перед началом зимнего отопительного сезона: газохранилища заполнены лишь на 74 %. Это на 14 % ниже, чем средний показатель на эту дату за последние 5 лет.