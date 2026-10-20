Bloomberg: Европа вынужденно возвращается к угольной генерации

Европа, потратившая десятилетия и триллионы евро на климатическую повестку, вынужденно возвращается к угольной генерации. Об этом пишет Bloomberg.

Поводом стал катастрофический скачок стоимости энергоресурсов. Биржевая цена газа на континенте превысила 1 050 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 2022 года. Такой скачок на газовом рынке полностью изменил экономику электростанций, сделав сжигание угля сверхприбыльным бизнесом.

Показатель рентабельности генерации из бурого угля в Германии подскочил до 64 евро за МВт·ч, хотя еще год назад он находился на нуле. Работа ТЭС на угле также вышла из минуса в уверенный плюс.