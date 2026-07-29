Bloomberg: Германия тайно ищет уязвимые места в экономике Китая

Правительство Германии начало подготовку к потенциальной торговой войне с Китаем. Как сообщает Bloomberg, Берлин втайне занимается поиском экономических уязвимостей второй экономики мира.

В рамках этого анализа немецкие ведомства изучают глобальные торговые потоки, цепочки поставок и внутренние данные отдельных коммерческих предприятий. Главная цель - выявить критические точки, в которых Пекин до сих пор зависит от передовых европейских технологий, дефицитных спецкомпонентов и уникального промышленного опыта.

Как утверждают источники, в случае открытой экономической конфронтации Евросоюза с Китаем собранная база данных станет главным рычагом давления, позволяющим Брюсселю прицельно ударить по болевым точкам китайской индустрии.