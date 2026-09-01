Bloomberg: из-за погодных и военных неурядиц небывалыми темпами продолжает дорожать продовольствие

Из-за погодных и военных неурядиц небывалыми темпами продолжает дорожать продовольствие, сообщает агентство Bloomberg. Зерновые в целом, включая кукурузу и прочие злаки, только за август выросли в цене почти на 15 %. Цены на пшеницу за прошлую неделю взлетели на 10, а за август - на все 20 %.

Причина - из-за украинского конфликта практически остановился экспорт пшеницы Черным морем. Таким образом мировой рынок лишился примерно 5-7 млн т зерна. Резко снизились экспортные поставки из Украины и России кукурузы, ячменя, подсолнечного масла. Подорожание пшеницы уже ударило по странам Азии и Африки, в частности, по Египту, Саудовской Аравии, Индии. Эти страны были главными покупателями восточноевропейского продовольствия.

Снижается и глобальная доступность сельхозудобрений, в первую очередь из-за войны на Ближнем Востоке, но также санкций против Беларуси и России.