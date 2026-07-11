Bloomberg: мировые цены на пшеницу поползли вверх

Мировые цены на пшеницу резко ускорили рост. Как сообщает Bloomberg, причиной очередного скачка стоимости продовольствия стало серьезное нарушение судоходства.

Из-за эскалации конфликта в Черноморском регионе под угрозой оказались ключевые экспортные коридоры. Опасаясь масштабных сбоев в логистике, мировые трейдеры начали активно скупать фьючерсы, что мгновенно взвинтило биржевые котировки.

Эксперты предупреждают: нестабильность на море ставит под удар глобальную продовольственную безопасность и неизбежно приведет к новому витку инфляции в импортирующих странах.