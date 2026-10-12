Bloomberg: мировые цены на пшеницу снижаются четвертый день подряд

Мировые цены на пшеницу снижаются четвертый день подряд на фоне сообщений о возможном энергетическом перемирии между Россией и Украиной, об этом пишет Bloomberg.

12 октября фьючерсы на Чикагской бирже подешевели почти на 1,5 % после значительного падения 9 октября. Трейдеры рассчитывают, что ослабление боевых действий сократит перебои с поставками через Черное море.

Россия и Украина входят в число главных поставщиков пшеницы, на них приходится свыше четверти мирового экспорта этого вида зерновых.