Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Bloomberg: США пытаются помешать планам ЕС использовать активы России для Киева

Вашингтон пытается заблокировать европейский план по использованию российских активов - пишет Bloomberg. По данным агентства, американские чиновники призвали европейцев отказаться от этого плана.

Штаты считают, что активы "необходимы для достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продления войны".

Против инициативы Еврокомиссии выступают также Бельгия и депозитарий Euroclear, где и хранятся активы - опасения связаны с рисками банкротства и судебных исков.

Разделы:

В миреСША

Теги:

ЕССША