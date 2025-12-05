3.76 BYN
Bloomberg: США пытаются помешать планам ЕС использовать активы России для Киева
Автор:Редакция news.by
Вашингтон пытается заблокировать европейский план по использованию российских активов - пишет Bloomberg. По данным агентства, американские чиновники призвали европейцев отказаться от этого плана.
Штаты считают, что активы "необходимы для достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продления войны".
Против инициативы Еврокомиссии выступают также Бельгия и депозитарий Euroclear, где и хранятся активы - опасения связаны с рисками банкротства и судебных исков.