Bloomberg: США с Ираном попали в военную ловушку

Агентство Bloomberg пишет, что Соединенные Штаты с Ираном попали в военную ловушку: их конфликт пребывает в ситуации, из которой нет приемлемого выхода ни для одной из сторон.

Все выглядит так, будто война обречена стать вечной. Выходом из нее могут стать лишь тяжелые экономические потрясения, которые сделают для той или иной стороны невозможным дальнейшее ведение войны.

Однако ситуация для США выглядит не столь однозначной, доказательством тому может служить история авианосца "Авраам Линкольн".

Судно провело на Ближнем Востоке почти год. В СМИ утекла информация о том, что за этот период здесь было совершено 60 попыток самоубийств: матросы отчаялись, они в буквальном смысле голодают и лишены самого необходимого. Моряков даже не меняют, хотя ротация им полагается после 3-6 месяцев службы.

Ситуация настолько бедственная, что под давлением общественности Вашингтон вынужден был отозвать авианосец: его сменяет судно "Джордж Вашингтон". Между тем снабжение и логистика остались прежними.