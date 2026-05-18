Bloomberg: цены на вооружение в Европе выросли более чем на 50 % за два года
Автор:Редакция news.by
Аппетиты западного военно-промышленного комплекса опустошают бюджеты стран НАТО. Рост оборонных расходов в Европе спровоцировал беспрецедентный скачок цен на вооружение.
За последние два года стоимость военных контрактов подскочила более чем на 50 %, сообщает Bloomberg. Удорожание оружия фактически срывает планы альянса по модернизации армий.
Ситуацию усугубляют обещания снабжать Украину, от чего отстранились США и теперь принуждают Европу скупать для этих целей их продукцию ВПК.
В итоге форсированная милитаризация ЕС оборачивается сверхприбылью оружейных корпораций и оставляет Европу с дефицитом бюджетов и полупустыми складами.