Bloomberg: Volkswagen вынужден сократить свой модельный ряд сразу вдвое

Локомотив немецкого автопрома сбавляет ход. Volkswagen запускает самую радикальную перестройку за последние десятилетия. Концерн зафиксировал падение доходов в Азии, а европейский спрос так и не вернулся к уровню до пандемии.

Bloomberg пишет: чтобы удержаться на плаву, автогигант вынужден сократить свой модельный ряд сразу вдвое. Закрытие четырех ключевых заводов и увольнение до 100 тыс. сотрудников - сегодняшняя реальность компании.

Члены совета директоров открыто признают: некогда великий бренд сейчас находится под угрозой полного исчезновения.