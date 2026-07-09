Разрешение Вашингтона локализовать производство Patriot в Украине столкнулось с суровой реальностью. Bloomberg пишет: запуск заводов займет годы и при этом не повлияет на ход войны.

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон также отмечает: эти планы никак не помогут Киеву на поле боя. Любые попытки построить подобные цеха потребуют обучения специалистов с нуля и лишь превратят объекты в законную цель для российских ракетных ударов.

Ситуацию усугубляет и то, что сам производитель - корпорация Lockheed Martin - остался без сырья из-за дефицита редкоземельных металлов.

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