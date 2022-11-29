Bloomberg: Антироссийская санкционная стратегия ЕС ведет к экономической катастрофе

Агентство Bloomberg указывает, что антироссийская санкционная стратегия ЕС ведет к полноценной экономической катастрофе. В частности, с 5 февраля Евросоюз намерен запретить поставки в Старый Свет дизеля, который на сегодня почти наполовину является российским. Соответственно в Европе рискуют остаться без топлива миллионы автомобилей. Еще одна проблема - потолок цен на нефть. Он должен быть введен уже 5 декабря. Накануне этот вопрос обсуждался странами Евросоюза, но договориться на этот счет по-прежнему не удается. Большая часть европейских стран согласна выбрать верхней ценовой планкой 65$ за баррель, но Польша и страны Прибалтики требуют назначить лимитом 20-30$. Если будет выбран жесткий сценарий, Европа останется без российской нефти (и Москва об этом уже не раз предупреждала). Помимо прочего, лишатся доходов владельцы танкеров под греческим и мальтийским флагами. Словом, санкции, как полагают эксперты, это, может, и не быстрый, но точно самый надежный путь к общеевропейской экономической катастрофе.