ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Bloomberg: Антироссийская санкционная стратегия ЕС ведет к экономической катастрофе

Агентство Bloomberg указывает, что антироссийская санкционная стратегия ЕС ведет к полноценной экономической катастрофе. В частности, с 5 февраля Евросоюз намерен запретить поставки в Старый Свет дизеля, который на сегодня почти наполовину является российским. Соответственно в Европе рискуют остаться без топлива миллионы автомобилей. Еще одна проблема - потолок цен на нефть. Он должен быть введен уже 5 декабря. Накануне этот вопрос обсуждался странами Евросоюза, но договориться на этот счет по-прежнему не удается. Большая часть европейских стран согласна выбрать верхней ценовой планкой 65$ за баррель, но Польша и страны Прибалтики требуют назначить лимитом 20-30$. Если будет выбран жесткий сценарий, Европа останется без российской нефти (и Москва об этом уже не раз предупреждала). Помимо прочего, лишатся доходов владельцы танкеров под греческим и мальтийским флагами. Словом, санкции, как полагают эксперты, это, может, и не быстрый, но точно самый надежный путь к общеевропейской экономической катастрофе.

ВТО обещает глобальной экономике проблемы

Проблемы с нефтью усугубляют кризис глобальной экономики. Планетарные темпы роста в будущем году замедлятся. Такой прогноз делает и Всемирная торговая организация. Неизбежным является падение спроса, что приведет к избытку предложения товаров и перепроизводству. Снижение индекса глобальной торговли, который сейчас едва превышает 96 пунктов, является крайне тревожным симптомом. По итогам года рост объема планетарной торговли составит 3,5 %. Однако уже в следующем году следует рассчитывать в лучшем случае на 1 %. Причина планетарной депрессии - украинский конфликт, рост стоимости энергоресурсов и ошибочная денежно-кредитная политика стран Первого мира.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все