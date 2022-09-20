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Bloomberg: Берлин объявит о национализации энергоконцерна Uniper на этой неделе

В целях предотвращения энергетического коллапса правительство Германии достигло предварительного соглашения о национализации энергетической компании Uniper - крупнейшего в стране газового импортера.

Bloomberg утверждает: "Берлин объявит о национализации на этой неделе". Компания уже получила пакет господдержки до 20 млрд евро. Однако убытки немецкого газового гиганта в первом полугодии составили 12 млрд, ведь после снижения российского импорта приходится закупать углеводороды у альтернативных поставщиков по ощутимо завышенным ценам.

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