Bloomberg: Берлин объявит о национализации энергоконцерна Uniper на этой неделе

Bloomberg утверждает: "Берлин объявит о национализации на этой неделе". Компания уже получила пакет господдержки до 20 млрд евро. Однако убытки немецкого газового гиганта в первом полугодии составили 12 млрд, ведь после снижения российского импорта приходится закупать углеводороды у альтернативных поставщиков по ощутимо завышенным ценам.