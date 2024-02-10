Bloomberg: Европе грозит рецессия

Высокие банковские ставки и дорогие энергоносители тормозят восстановление Европы после пандемии. Об этом пишет агентство Bloomberg по итогам опроса мировых экспертов. Вероятность рецессии самая высокая в Германии и Нидерландах и составляет 38 %. Для сравнения, у США, которые навязали ЕС отказ от российских энергоресурсов, - 26 %. Уверенный рост ВВП среди стран еврозоны только у Испании, а также Италии. А для ФРГ, экономика которой основана на промышленности, кризис уже не временный, а системный. Кроме проблемы дорогих энергоносителей, ситуация усугубляется неопределенностью политического будущего страны. Есть также трудности в автопроизводстве. Высокую конкуренцию Германии составляет Китай.