Bloomberg: ФРГ готова передать Украине замороженные российские активы

Германия готова передать замороженные российские активы Украине, если союзники по Европейскому союзу поступят аналогичным образом, сообщаютРИА Новостисо ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, глава МИД Германии Анналена Бербок выступает за то, что европейским странам следует рассмотреть возможность конфискации хотя бы части замороженных активов России. В то же время министр финансов Германии Кристиан Линднер относится к данному предложению с опаской, поскольку считает, что конфискация активов может вызвать опасный прецедент и привести европейские власти к юридическим проблемам.

Отмечается, что официального решения по поводу конфискации российских активов у немецкой стороны пока нет. По информации агентства, некоторые части правящей коалиции настроены намного активнее, чем другие.

В материале также обращается внимание на то, что Евросоюз по-прежнему пытается найти "законные способы", позволяющие использовать активы РФ. Однако, по мнению одного из источников Bloomberg, на данные разбирательства могут потребоваться годы, что сделает это решение всего лишь символической инициативой.