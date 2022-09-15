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Bloomberg: Германия ведет переговоры о национализации трех крупных газовых компаний
Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH), сообщает РИА Новости со ссылкой наагентство Bloomberg.
"Германия находится на поздней стадии переговоров о приобретении Uniper SE и двух других крупных импортеров газа в качестве исторического шага, который позволит избежать коллапса энергетического рынка страны", - пишет Блумберг.
По данным агентства, прекращение поставок газа по "Северному потоку" приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать "голубое топливо" у других поставщиков по повышенной цене. Блумберг отмечает, что Uniper теряет до 100 миллионов евро в день, а VNG ожидает убытков в 1 миллиард евро в этом году.
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