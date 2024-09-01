3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Bloomberg: из-за отключений электроэнергии Украину покинут еще до 400 тыс. человек
Зима без света и тепла. Около 400 тыс. украинцев уедут из страны до конца года из-за проблем с электроэнергией. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Нацбанка страны. Украине будет нереально нарастить дополнительные мощности до зимы, отмечают в издании.
Кроме того, многие граждане по-прежнему считают, что отключения электричества продолжаются из-за коррупции. При этом власти усугубили ситуацию, почти вдвое подняв тарифы на электроэнергию в июне, что лишь усилило общественное негодование. В Украине из-за дефицита в энергосистеме регулярно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все