Bloomberg: из-за отключений электроэнергии Украину покинут еще до 400 тыс. человек

Зима без света и тепла. Около 400 тыс. украинцев уедут из страны до конца года из-за проблем с электроэнергией. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз Нацбанка страны. Украине будет нереально нарастить дополнительные мощности до зимы, отмечают в издании.

Кроме того, многие граждане по-прежнему считают, что отключения электричества продолжаются из-за коррупции. При этом власти усугубили ситуацию, почти вдвое подняв тарифы на электроэнергию в июне, что лишь усилило общественное негодование. В Украине из-за дефицита в энергосистеме регулярно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры.