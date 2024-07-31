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Bloomberg: Харрис обнулила лидерство Трампа в 7 ключевых штатах
Камала Харрис свела на нет преимущество Дональда Трампа в 7 ключевых штатах, где традиционно определяются результаты президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса Bloomberg. В опрошенных штатах - Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине - разрыв между двумя основными кандидатами в президенты США находится в пределах статистической погрешности. Харрис поддержали 48 % избирателей, Трампа - 47 %.
Согласно другому соцопросу - от Marist Poll - Трамп опережает Харрис на 3 %. Впрочем, объективность всех этих опросов вызывает серьезные сомнения: социология в США - дело практически всегда партийное. При внимательном изучении, как правило, оказывается, что лестные для Харрис результаты удается получить только там, где в качестве респондентов отбирают, по преимуществу, представителей Демократической партии.
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