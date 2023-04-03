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Bloomberg: Между европейскими странами разгорелась продовольственная битва
Продовольственная битва разгорелась между европейскими странами. Причина - инфляционный кризис. По данным агентства Bloomberg, "борьба Европы с худшим кризисом стоимости жизни за последнее поколение далека от завершения, и в центре внимания находится еда". В публикации отмечается, что вопреки тому, что общая инфляция начинает снижаться, рост цен на продовольствие сохраняется. Походы в супермаркет для европейцев - становятся дороже. Правительствам необходимо срочно принимать меры! Многие семьи с трудом сводят концы с концами, по всей Европе не утихают протесты и забастовки с требованием повысить зарплату, предупреждают журналисты.
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