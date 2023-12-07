Bloomberg: На фоне угрозы рецессии промышленность Германии "неожиданно" сокращается

Из-за разногласий в Кабмине Германии не смогли согласовать бюджет на 2024 год. По информации газеты Bild, за время многочисленных встреч политики так и не смогли договориться о том, как следует восполнить дефицит бюджета в 60 млрд евро после громкого решения Федерального конституционного суда. На фоне угрозы рецессии промышленность Германии "неожиданно" сокращается, пишет Bloomberg.