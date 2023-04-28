Bloomberg: на востоке ЕС сокращают помощь украинским беженцам

Украинцы дорого обходятся Европе. По информации Bloomberg, содействие беженцам истощает казну Польши, Чехии, Словакии и Румынии. В публикации отмечается, что дополнительную нагрузку на бюджеты восточного крыла ЕС создают расходы, вызванные украинским конфликтом. А потому мигрантам придется завязать пояса. Власти европейских стран планируют свернуть социальные программы для украинских беженцев и призывают их найти работу - уточняют журналисты. А Румыния уже урезала выплаты переселенцам из-за нехватки средств.