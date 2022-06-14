Bloomberg: Негласный отказ Запада от собственных санкций

Санкции - для прессы, а на самом деле продолжение поставок. Руководство США тайно побуждает сельскохозяйственные и транспортные компании нарастить закупку российских удобрений на фоне резкого увеличения издержек из-за санкций. Как пишет авторитетное агентство Bloomberg, Вашингтон и его союзники пытаются снизить ущерб мировой экономике, который они сами и нанесли. Поэтому сейчас ЕС и США экстренно пытаются сделать откат и при этом сохранить лицо, пока это возможно. Как заявлялось на полях Совбеза ООН, запасов пшеницы в мире хватит только на десять недель, а ситуация сейчас даже хуже, чем в кризисном 2008 году.