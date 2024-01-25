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Bloomberg: однопартийцы Байдена не верят в его победу

Демократы не верят в победу действующего главы Белого дома на предстоящих выборах в США, называя Байдена аутсайдером предвыборной кампании.

Как отмечает Bloomberg, основная причина - возраст политика, которому уже 81 год, а также то, что он теряет голоса из-за высоких цен и войны на Ближнем Востоке.

При этом многие законодатели-демократы, пожелавшие остаться анонимными, рассказали в комментариях агентству, что бывший американский лидер - республиканец Дональд Трамп - с обязанностями главы государства "справится лучше".

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