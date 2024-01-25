Bloomberg: однопартийцы Байдена не верят в его победу

Демократы не верят в победу действующего главы Белого дома на предстоящих выборах в США, называя Байдена аутсайдером предвыборной кампании.

Как отмечает Bloomberg, основная причина - возраст политика, которому уже 81 год, а также то, что он теряет голоса из-за высоких цен и войны на Ближнем Востоке.