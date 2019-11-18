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Bloomberg: основатель Microsoft Билл Гейтс - вновь самый богатый человек на земле
Основатель Microsoft Билл Гейтс - вновь самый богатый человек на земле. Он обошел своего основного соперника - главу Amazon Джеффа Безоса в рейтинге Bloomberg. Состояние Гейтса оценивается в110миллиардов долларов. Как отмечают эксперты, увеличить состояние ему помог контракт Microsoft c Пентагоном на 10миллиардов долларов по созданию облачной инфраструктуры для хранения данных; врезультате акции Microsoft подорожали.
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