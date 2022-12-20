Bloomberg: разрыв торговых отношений с Россией европейцам обойдется в триллион долларов

Разрыв торговых отношений с Россией европейцам обойдется очень и очень дорого. В триллион долларов Bloomberg оценил энергетический кризис в Евросоюзе и сопредельных странах. В указанную сумму входят как прямые траты правительств на предотвращение дефицита и высоких цен на энергию, так и различные косвенные расходы.