ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Bloomberg: разрыв торговых отношений с Россией европейцам обойдется в триллион долларов

Разрыв торговых отношений с Россией европейцам обойдется очень и очень дорого. В триллион долларов Bloomberg оценил энергетический кризис в Евросоюзе и сопредельных странах. В указанную сумму входят как прямые траты правительств на предотвращение дефицита и высоких цен на энергию, так и различные косвенные расходы.

Издание отмечает, что это только начало: в дальнейшем траты будут лишь расти, а самым сложным периодом для европейской промышленности и других секторов экономики станут 2023-2025 годы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все